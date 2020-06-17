ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские ТЭС обязали перейти на уголь

Новости » Энергетика     17.06.2020 - 16:08
Украинские ТЭС обязали перейти на уголь
Фото: Трипольская ТЭС (wikimedia.org By Dmitri Tovstonog)

ТЭС должны отказаться от газа в пользу угля

Кабинет министров Украины решил, что уголь снова станет основным сырьем для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Это позволит сохранить около 20 тысяч рабочих мест в отрасли.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня на заседании правительства приняли соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой

"Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 000 рабочих мест", - добавил Шмыгаль.

Отметим, до этого и.о. министра энергетики Ольга Буславец выступала за запрет на сжигание на ТЭС природного газа и мазута в пользу угля, поскольку на украинском рынке образовался профицит данного энергоносителя.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кризис в украинской энергетике, который проявляется в падении спроса на электроэнергию и уголь, привел к тому, что ТЭС несут убытки, а шахты вынуждены уходить в простой.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныТЭСуголь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь