Украинские ТЭС обязали перейти на уголь

Фото: Трипольская ТЭС (wikimedia.org By Dmitri Tovstonog)

ТЭС должны отказаться от газа в пользу угля

Кабинет министров Украины решил, что уголь снова станет основным сырьем для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Это позволит сохранить около 20 тысяч рабочих мест в отрасли.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня на заседании правительства приняли соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой

"Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 000 рабочих мест", - добавил Шмыгаль.

Отметим, до этого и.о. министра энергетики Ольга Буславец выступала за запрет на сжигание на ТЭС природного газа и мазута в пользу угля, поскольку на украинском рынке образовался профицит данного энергоносителя.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кризис в украинской энергетике, который проявляется в падении спроса на электроэнергию и уголь, привел к тому, что ТЭС несут убытки, а шахты вынуждены уходить в простой.

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Автор: РБК-Украина