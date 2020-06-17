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Українські ТЕС зобов'язали перейти на вугілля

Новини » Енергетика     17.06.2020 - 16:08
Українські ТЕС зобов'язали перейти на вугілля
Фото: Трипільська ТЕС (wikimedia.org By Dmitri Tovstonog)

ТЕС мають відмовитися від газу на користь вугілля

Кабінет міністрів України вирішив, що вугілля знову стане основною сировиною для виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Це дозволить зберегти близько 20 тисяч робочих місць в галузі.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду прийняли відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням

"Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Це підтримає українських шахтарів і збереже в цій області близько 20 000 робочих місць", - додав Шмигаль.

Відзначимо, до цього в.о. міністра енергетики Ольга Буславець виступала
за заборону на спалювання на ТЕС природного газу та мазуту на користь вугілля, оскільки на українському ринку утворився профіцит даного енергоносія.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що криза в українській енергетиці, яка проявляється в падінні попиту на електроенергію та вугілля, призвела до того, що ТЕС зазнають збитків, а шахти змушені йти в простій.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниТЕСуголь
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