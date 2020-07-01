Украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона

Украинки Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Марта Костюк попали в предварительные заявки первых двух турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) после возобновления сезона. Соревнования в итальянском Палермо запланированы на 3-9 августа, а турнир в столице Чехии стартует на неделю позже, 10-15 августа.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Также пока только на турнире в Италии планируют выступить Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Дедлайн заявки на турнир в Палермо - 6 июля, на турнир в Праге - 13 июля.

Наряду с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной, Ястремская заявлена на серию американских турниров в августе, которые пройдут перед стартом US Open в последний день лета.

Свитолина до рестарта сезона планирует сыграть на турнире в швейцарском Монтре, который начнется 3 июля. Затем украинка намерена выступить на выставочном турнире в Берлине, который пройдет с 13 по 19 июля.

Напомним, из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа.