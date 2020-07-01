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Українські тенісистки заявилися на перші турніри після відновлення сезону

Новини » Спорт     01.07.2020 - 12:34
Українські тенісистки заявилися на перші турніри після відновлення сезону
Фото: тенісні змагання поновляться на початку серпня (wtatennis.com)

Змагання повернуться на початку серпня

Українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Марта Костюк потрапили в попередні заявки перших двох турнірів Жіночої тенісної асоціації (WTA) після відновлення сезону. Змагання в італійському Палермо заплановані на 3-9 серпня, а турнір в столиці Чехії стартує на тиждень пізніше, 10-15 серпня.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Також поки лише на турнірі в Італії планують виступити Катаріна Завацька, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Дедлайн заявки на турнір в Палермо - 6 липня, на турнір в Празі - 13 липня.

Разом з першою ракеткою України Еліною Світоліною, Ястремська заявлена на американські турніри в серпні, які пройдуть перед стартом US Open в останній день літа.

Світоліна до рестарту сезону планує зіграти на турнірі в швейцарському Монтре, який розпочнеться 3 липня. Потім українка має намір виступити на виставковому турнірі в Берліні, який пройде з 13 по 19 липня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Теннисвозобновлениесоревнования
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