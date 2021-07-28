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Украинские теннисистки сестры Киченок остановились в шаге от полуфинала на Олимпиаде-2020

Автор: Инна Собора

Украинки Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио. На пути к наградам спортсменки уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Счет встречи – 2:6, 1:6. Таким образом, выступление украинок Киченок на Олимпийских играх завершено.

В 1/8 финала теннисистки одолели итальянскую пару Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал на Олимпийских играх-2020 в Токио.

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ТеннисОлимпиада 2020