Українські тенісистки сестри Кіченок зупинилися за крок до півфіналу на Олімпіаді-2020

Українки Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо. На шляху до нагород спортсменки поступилися росіянкам Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6. Таким чином, виступ українок Кіченок на Олімпійських іграх завершено.
В 1/8 фіналу тенісистки здолали італійську пару Сару Еррані та Жасмін Паоліні.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.