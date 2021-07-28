RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські тенісистки сестри Кіченок зупинилися за крок до півфіналу на Олімпіаді-2020

Автор: Инна Собора

Українки Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо. На шляху до нагород спортсменки поступилися росіянкам Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6. Таким чином, виступ українок Кіченок на Олімпійських іграх завершено.

В 1/8 фіналу тенісистки здолали італійську пару Сару Еррані та Жасмін Паоліні.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТеннисОлімпіада 2020