ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Свитолина и Цуренко будут закрывать игровой день на турнире Miami Open

Новости » Спорт    22.03.2019 - 13:32
Свитолина и Цуренко будут закрывать игровой день на турнире Miami Open
Фото: Stadium Court (twitter.com/MiamiOpen)

Украинки стартуют со второго круга

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко 22 марта со второго круга начнут выступление на турнире WTA серии Premier Mandatory в Майами, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинки будут закрывать игровой день на Miami Open. Цуренко сыграет пятым запуском против японки Мисаки Дои на восьмом корте, а Свитолина в шестом запуске встретится с китаянкой Ван Яфань на арене Butch Buccholz.

Начало игрового дня в Майами запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что во втором круге турнира из борьбы выбыла 18-летняя украинка Даяна Ястремская. В квалификации соревнований ракетку зачехлила еще одна представительница Украины Катерина Козлова.

Свитолина поднялась на одну позицию в рейтинге WTA Цуренко остановилась в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Новости Украины ТеннисМайамиЭлина Свитолинасоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь