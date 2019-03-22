Свитолина и Цуренко будут закрывать игровой день на турнире Miami Open

Фото: Stadium Court (twitter.com/MiamiOpen)

Украинки стартуют со второго круга

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко 22 марта со второго круга начнут выступление на турнире WTA серии Premier Mandatory в Майами, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинки будут закрывать игровой день на Miami Open. Цуренко сыграет пятым запуском против японки Мисаки Дои на восьмом корте, а Свитолина в шестом запуске встретится с китаянкой Ван Яфань на арене Butch Buccholz.

Начало игрового дня в Майами запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что во втором круге турнира из борьбы выбыла 18-летняя украинка Даяна Ястремская. В квалификации соревнований ракетку зачехлила еще одна представительница Украины Катерина Козлова.