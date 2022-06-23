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Українські танкісти показали, як відбивають атаки окупантів на Донбасі (відео)

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Донбас, Четвер 23 червня 2022 14:19
Українські танкісти показали, як відбивають атаки окупантів на Донбасі (відео) Фото: ЗСУ показали танковий бій на Донбасі (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові показали роботу танкістів на Донбасі. Захисники відбили чергову атаку російських окупаційних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 30-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького у Facebook.

Бійці показали, як проходить танковий бій. Українські захисники відбили атаку окупантів, які намагалися підійти впритул до позицій військ.

"Танкісти 30 ОМБр наносять вогневе ураження у бік групи російських сил", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ситуація на Донбасі вкрай складна, оскільки російські війська хочуть вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти захопили ще два села в Луганській області.

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