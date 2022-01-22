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Украинские стрелки завоевали три медали на Гран-при в Осиеке

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские спортсмены сегодня, 22 января, завоевали еще три медали на Гран-при Международной федерации стрельбы в хорватском Осиеке. Все три награды были добыты в командном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Серебряные медали принесли Украине спортсмены Павел Коростылев, Павел Крепостняк и Виктор Банькин. Они стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции в 10 метров.

Еще одними серебряными медалистами в этом же виде стрельб, но среди женщин, стали украинки Надежда Шаманова, Анна Левковская и Юлия Коростылева.

Дарья Волошина, Дарья Тихова и Виктория Сухорукова получили бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.

Как отметили в НОК, ранее украинец Сергей Кулиш принес Украине золотую медаль Гран-при Международной федерации стрельбы.

Напомним, РБК-Украина рассказывало про главные спортивные события этой недели.

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НОК Украины