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Украинские стрелки завоевали два золота на турнире в Дортмунде

НовостиСпорт    26.03.2018 - 12:34
Фото: Катерина Зеленская и Олег Омельчук (facebook.com/wsb1861)
Фото: Катерина Зеленская и Олег Омельчук (facebook.com/wsb1861)

Спортсмены победно выступили в миксте

Украинские стрелки успешно выступили на международному турнире 34th ISAS 2018 в немецком Дортмунде. Об этом сообщает Xsport.ua.

Анна Ильина и Олег Царьков показали лучшие результаты по стрельбе из пневматической винтовки. Украинский тандем набрал 497,8 очка, опередив ближайших преследователей - итальянцев - на 1,2 балла.

Катерина Зеленская и Олег Омельчук, в свою очередь, стали первыми в стрельбе из пневматического пистолета, записав в свой актив 471,3 очка. Главными соперниками украинцев в этой дисциплине также были итальянские стрелки, которые уступили нашим спортсменам 1,3 балла.

 

34. ISAS 2018 - 10m Air Mixed Team

Опубліковано Westfälischer Schützenbund 1861 e.V. 25 березень 2018 р.

Напомним, олимпийская чемпионка Афин-2004, украинская спортсменка Елена Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении. В квалификации чемпионата Европы с пневматического оружия спортсменка в упражнении ПП-3 набрала 583 очка, что стало новыми европейским и мировым рекордами.

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Теги публикации: Германия, соревнования, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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