Украинские стрелки завоевали два золота на турнире в Дортмунде

Спортсмены победно выступили в миксте

Украинские стрелки успешно выступили на международному турнире 34th ISAS 2018 в немецком Дортмунде. Об этом сообщает Xsport.ua.

Анна Ильина и Олег Царьков показали лучшие результаты по стрельбе из пневматической винтовки. Украинский тандем набрал 497,8 очка, опередив ближайших преследователей - итальянцев - на 1,2 балла.

Катерина Зеленская и Олег Омельчук, в свою очередь, стали первыми в стрельбе из пневматического пистолета, записав в свой актив 471,3 очка. Главными соперниками украинцев в этой дисциплине также были итальянские стрелки, которые уступили нашим спортсменам 1,3 балла.

Напомним, олимпийская чемпионка Афин-2004, украинская спортсменка Елена Костевич установила рекорд мира в новом олимпийском упражнении. В квалификации чемпионата Европы с пневматического оружия спортсменка в упражнении ПП-3 набрала 583 очка, что стало новыми европейским и мировым рекордами.