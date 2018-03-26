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Українські стрільці завоювали два золота на турнірі у Дортмунді

НовиниСпорт    26.03.2018 - 12:34
Фото: Катерина Зеленська та Олег Омельчук (facebook.com/wsb1861)
Фото: Катерина Зеленська та Олег Омельчук (facebook.com/wsb1861)

Спортсмени переможно виступили в міксті

Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді. Про це повідомляє Xsport.ua.

Анна Ільїна та Олег Царьков показали кращі результати зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497,8 очка, випередивши найближчих переслідувачів - італійців - на 1,2 бала.

Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471,3 очка. Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1,3 бала.

 

34. ISAS 2018 - 10m Air Mixed Team

Опубліковано Westfälischer Schützenbund 1861 e.V. 25 березень 2018 р.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Афін-2004, українська спортсменка Олена Костевич встановила рекорд світу в новому олімпійському вправі. У кваліфікації чемпіонату Європи з пневматичної зброї спортсменка у вправі ПП-3 набрала 583 очки, що стало новими європейськими і світовими рекордами.

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Теги публікації: Германия, соревнования, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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