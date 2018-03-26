Українські стрільці завоювали два золота на турнірі у Дортмунді

Спортсмени переможно виступили в міксті
Українські стрілки успішно виступили на міжнародному турнірі 34th ISAS 2018 у німецькому Дортмунді. Про це повідомляє Xsport.ua.
Анна Ільїна та Олег Царьков показали кращі результати зі стрільби з пневматичної гвинтівки. Український тандем набрав 497,8 очка, випередивши найближчих переслідувачів - італійців - на 1,2 бала.
Катерина Зеленська та Олег Омельчук, в свою чергу, стали першими в стрільбі з пневматичного пістолета, записавши в свій актив 471,3 очка. Головними суперниками українців у цій дисципліні також були італійські стрілки, які поступилися нашим спортсменам 1,3 бала.
34. ISAS 2018 - 10m Air Mixed TeamОпубліковано Westfälischer Schützenbund 1861 e.V. 25 березень 2018 р.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка Афін-2004, українська спортсменка Олена Костевич встановила рекорд світу в новому олімпійському вправі. У кваліфікації чемпіонату Європи з пневматичної зброї спортсменка у вправі ПП-3 набрала 583 очки, що стало новими європейськими і світовими рекордами.