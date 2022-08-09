Украинские спецслужбы задержали агента Кремля, работавшего в СБУ Харькова

"Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

Он передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

"Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города", - добавляют в спецслужбе.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован вышедшим на него кадровым сотрудником ФСБ.

В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

Правоохранители задержали предателя "на горячем" после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

В настоящее время агенту доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.