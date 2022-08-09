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Українські спецслужби затримали агента Кремля, що працював в СБУ Харкова

Фото: СБУ затримала агента Кремля у своєму харківському управлінні (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні Служби безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога він влаштувався в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.

Він передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

"Окупанти використовували цю інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ. Крім того, ці дані РФ використовувала для планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста", - додають в спецслужбі.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

В обмін за співпрацю ворог надав "кроту" гарантії безпеки для нього і його родини, якби РФ вдалося захопити регіон.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості агент передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку з дотриманням правил конспірації.

Правоохоронці затримали зрадника "на гарячому" - після того, як він попросив представника спецслужб РФ завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось, СБУ затримала кілерів, які планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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Служба безпеки України