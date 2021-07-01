Украинские специалисты работали на военных объектах России: СБУ разоблачила схему

Известно, что согласно схеме, украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работе, которая заключалась в выполнении заказов Министерства обороны и Пограничных сил ФСБ.

В частности, одним из задержанных оказался бывший работник конструкторского бюро, которое сегодня принадлежит ГК "Укроборонпром". Обладая профессиональной подготовкой инженера-технолога, мужчина принимал непосредственное участие в обеспечении качества и оказании технической помощи при строительстве противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет.