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Украинские специалисты работали на военных объектах России: СБУ разоблачила схему

Автор: РБК-Украина

СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в привлечении украинских мигрантов к работе на объектах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Один из бывших работников конструкторского бюро участвовал в строительстве противодиверсионного катера для ФСБ.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что согласно схеме, украинские специалисты судостроительной отрасли привлекались к работе, которая заключалась в выполнении заказов Министерства обороны и Пограничных сил ФСБ.

В частности, одним из задержанных оказался бывший работник конструкторского бюро, которое сегодня принадлежит ГК "Укроборонпром". Обладая профессиональной подготовкой инженера-технолога, мужчина принимал непосредственное участие в обеспечении качества и оказании технической помощи при строительстве противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Фото: украинские мигранты привлекались к работе на военных объектах РФ (ssu.gov.ua)

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