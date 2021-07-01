Українські фахівці працювали на військових об'єктах Росії: СБУ викрила схему

Відомо, що відповідно до схеми, українські фахівці суднобудівельної галузі залучалися до роботи, яка полягала у виконанні замовлень Міністерства оборони й Прикордонних сил ФСБ.

Зокрема, одним із затриманих виявився колишнім працівником конструкторського бюро, яке сьогодні належить ДК "Укроборонпрому". Володіючи фаховою підготовкою інженера-технолога, чоловік брав безпосередню участь у забезпеченні якості й наданні технічної допомоги під час будівництва протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує позбавлення волі строком до трьох років.