Украинские СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19, - Нацсовет
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вводит специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
"Регуляторный орган будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений", - заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.
По его словам, распространение фейков, дезинформации влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом.
"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - отметил Оноприенко.
Известно, что Нацсовет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм по распространению дезинформации относительно антиковидных мер.
Так, в случае выявления распространения фейковой информации, регулятор будет применять санкции к лицензиатам на основании статьи 6 (недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций) или 59 (обязанности телерадиоорганизации) ЗУ "О телевидении и радиовещании".