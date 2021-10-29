ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинские СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19, - Нацсовет

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 12:52
Украинские СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19, - Нацсовет Фото: СМИ будут проверять на распространение фейков о COVID-19 (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вводит специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"Регуляторный орган будет отслеживать появление в СМИ таких опасных сообщений", - заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

По его словам, распространение фейков, дезинформации влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие к государству в целом.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - отметил Оноприенко.

Известно, что Нацсовет уже активизировал официальный мониторинг телерадиопрограмм по распространению дезинформации относительно антиковидных мер.

Так, в случае выявления распространения фейковой информации, регулятор будет применять санкции к лицензиатам на основании статьи 6 (недопустимость злоупотребления свободой деятельности телерадиоорганизаций) или 59 (обязанности телерадиоорганизации) ЗУ "О телевидении и радиовещании".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный совет по телевидению и радиовещанию
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад