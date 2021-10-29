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Українські ЗМІ перевірятимуть на поширення фейків про COVID-19, - Нацрада

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:52
Українські ЗМІ перевірятимуть на поширення фейків про COVID-19, - Нацрада Фото: ЗМІ перевірятимуть на поширення фейків про COVID-19 (freepik)
Автор: Марія Кучерявець

Національна рада України з телебачення та радіомовлення запроваджує спеціальний моніторинг медіа. Мова йде про перевірку ЗМІ на поширення фейків про коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

"Регуляторний орган відстежуватиме появу в ЗМІ таких небезпечних повідомлень", - заявив член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, розповсюдження фейків, дезінформації впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави в цілому.

"Ми звертаємося до ліцензіатів з наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію", - зазначив Онопрієнко.

Відомо, що Нацрада вже активізувала офіційний моніторинг телерадіопрограм стосовно поширення дезінформації щодо антиковідних заходів.

Так, у разі виявлення поширення фейкової інформації, регулятор застосовуватиме санкції до ліцензіатів на підставі статті 6 (неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій) або 59 (обов'язки телерадіоорганізації) ЗУ "Про телебачення та радіомовлення".

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