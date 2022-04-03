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Украинские силы ПВО существенно нарушили российские планы, - британская разведка

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Лондон, Воскресенье 03 апреля 2022 02:22
Украинские силы ПВО существенно нарушили российские планы, - британская разведка Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на все усилия России, украинские силы ПВО по-прежнему создают серьезную проблему для российских воздушных и ракетных операций. В результате российские самолеты по-прежнему уязвимы для систем ПВО малой и средней дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

По информации британской разведки в последнюю неделю наблюдалась концентрация действий российской авиации в направлении юго-востока Украины. Неспособность России обнаружить и уничтожить системы ПВО серьезно подорвала ее усилия по установлению широкого контроля над воздухом.

Это, в свою очередь, существенно повлияло на ее способность поддерживать наступление своих сухопутных войск на ряде фронтов. Полный контроль над воздухом был одной из основных задач российской армии в Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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