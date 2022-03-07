Вооруженные силы сбили 2 самолета врага над Киевом

Вооруженные силы ликвидировали два самолета российских оккупантов в небе над столицей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Минобороны в Facebook.
Над Киевом в понедельник вечером силами сил противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города.
"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", – заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.
К слову, украинский Генштаб показал видео удачной работы зенитных ракетных войск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.