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Вооруженные силы сбили 2 самолета врага над Киевом

Автор: Антон Федорцив

Вооруженные силы ликвидировали два самолета российских оккупантов в небе над столицей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Минобороны в Facebook.

Над Киевом в понедельник вечером силами сил противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города.

"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", – заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.

К слову, украинский Генштаб показал видео удачной работы зенитных ракетных войск.

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