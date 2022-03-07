Збройні сили збили 2 літаки ворога над Києвом

Збройні сили ліквідували два літаки російських окупантів у небі над столицею України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони у Facebook .

Над Києвом у понеділок ввечері силами сил протиповітряної оборони був збитий ворожий літак. Ще один літак РФ впав після повітряного бою в околицях міста.

"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак", – заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.