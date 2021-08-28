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Украинские самолеты в целом вывезли из Афганистана более 600 человек

Автор: Инна Собора

С начала эвакуации из Афганистана украинскими самолетами вывезли более 600 человек. За помощью также обращались иностранцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Facebook.

По его словам, среди эвакуированных - журналисты и правозащитники, женщины и дети.

"В целом мы уже вывезли более 600 человек. Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан. Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - сообщил Ермак.

Украинским военным для того, чтобы провести эвакуацию, пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации.

"Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы", - добавил глава ОП.

Вместе с тем он не отрицает, что граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана.

В Офисе президента обещают не оставить украинцев, которые попросят о помощи через горячую линию МИД.

Напомним, сегодня украинские самолеты вывезли из Афганистана 360 человек.

Ранее в ОП заявили, что Украина эвакуировала всех своих граждан, заявивших о желании выехать из Афганистана.

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