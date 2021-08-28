Українські літаки загалом вивезли з Афганістану більше 600 людей

За його словами, серед евакуйованих - журналісти та правозахисники, жінки й діти.

"Загалом ми вже вивезли понад 600 людей. Україна відгукнулась на звернення партнерів із проханням про порятунок їхніх громадян. Також ми евакуювали репортерів міжнародних видань, зокрема Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - повідомив Єрмак.

Українським військовим для того, щоб провести евакуацію, довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації.

"Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові", - додав глава ОП.

Водночас, він не заперечує, що громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану.

В Офісі президента обіцяють не залишити українців, які запросять допомогу через гарячу лінію МЗС.