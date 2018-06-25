Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские разведчики задержали на линии разграничения шпионов боевиков

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 01:16
Фото: разведчик ВСУ (УНИАН)
Фото: разведчик ВСУ (УНИАН)

Один из задержанных находится в розыске на территории Украины

В районе проведения операции Объединенных сил на линии разграничения украинские разведчики задержали двух мужчин, которые собирали разведывательную информацию о военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мобильная разведывательная группа, которая осуществляла наблюдение за одним из участков линии соприкосновения, обнаружила и задержала двоих неизвестных", - говорится в сообщении.

После установления личных данных задержанных оказалось, что они имели проблемы с законом, а один из них до сих пор находится в розыске на территории Украины.

"Во время осмотра личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск", - сообщили разведчики.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений, они переданы в правоохранительные органы.

 

Военнослужащие #ОТУПівніч #Операція_ОС задержали вражеских шпионов. В зоне ответственности оперативно – тактического...

Опубликовано Оперативное командование "Север" Субота 23 июня 2018 г.

Напомним, в Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В районе ООС за прошедшие сутки ликвидированы трое боевиков, - разведка Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, разведка, шпионаж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь