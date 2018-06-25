Украинские разведчики задержали на линии разграничения шпионов боевиков

Один из задержанных находится в розыске на территории Украины

В районе проведения операции Объединенных сил на линии разграничения украинские разведчики задержали двух мужчин, которые собирали разведывательную информацию о военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" мобильная разведывательная группа, которая осуществляла наблюдение за одним из участков линии соприкосновения, обнаружила и задержала двоих неизвестных", - говорится в сообщении.

После установления личных данных задержанных оказалось, что они имели проблемы с законом, а один из них до сих пор находится в розыске на территории Украины.

"Во время осмотра личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск", - сообщили разведчики.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений, они переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.