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Українські розвідники затримали на лінії розмежування шпіонів бойовиків

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 01:16
Фото: розвідник ЗСУ (УНІАН)
Фото: розвідник ЗСУ (УНІАН)

Один із затриманих перебуває у розшуку на території України

У районі проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальну інформацію про військових Збройних сил України. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" мобільною розвідувальною групою, яка здійснювала спостереження за однією із ділянок лінії зіткнення, були виявлені та затримані двоє невідомих осіб", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення особистих даних затриманих виявилось, що вони мали проблеми із законом, а один із них досі перебуває у розшуку на території України.

"Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько-окупаційних військ", - повідомили розвідники.

Наразі перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів, їх передано до правоохоронних органів.

 

Військовослужбовці #ОТУПівніч #Операція_ОС затримали ворожих шпигунів. В зоні відповідальності оперативно – тактичного...

Опубліковано Оперативне командування "Північ" Субота, 23 червня 2018 р.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, розвідка, шпионаж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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