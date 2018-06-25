Українські розвідники затримали на лінії розмежування шпіонів бойовиків

Один із затриманих перебуває у розшуку на території України

У районі проведення операції Об’єднаних сил на лінії розмежування українські розвідники затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальну інформацію про військових Збройних сил України. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

"У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" мобільною розвідувальною групою, яка здійснювала спостереження за однією із ділянок лінії зіткнення, були виявлені та затримані двоє невідомих осіб", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення особистих даних затриманих виявилось, що вони мали проблеми із законом, а один із них досі перебуває у розшуку на території України.

"Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько-окупаційних військ", - повідомили розвідники.

Наразі перевіряється причетність затриманих до скоєння інших злочинів, їх передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Миколаївській області контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність агентурної мережі Генштабу Збройних сил Російської Федерації.