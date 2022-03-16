Українські ППО за добу знищили 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети

Сили протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ протягом доби 15 березня ще більше скоротили чисельність ворожої російської військової авіації. Були знищені три літаки, один вертоліт, три безпілотники та дві крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, наші системи ППО у вівторок знищили 3 російських літаки - два з яких це винищувачі бомбардувальники Су-34, а третій поки не встановлений.

"Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Авіація ПС ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила 9 авіанальотів на колони техніки окупантів і скупчення їх військ.

Відео: у ПС ЗСУ розповіли про збиту за 15 березня ворожу авіацію