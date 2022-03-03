Украинские ПВО сбили российский самолет над Ирпенем

В четверг, 3 марта, над Ирпенем был сбит российский самолет Су-30. Вражеский самолет был сбит украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook .

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал с отличием", - написал он.

Напомним, ранее за 28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей.

При этом в ночь на 2 марта украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.