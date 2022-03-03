UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские ПВО сбили российский самолет над Ирпенем

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 3 марта, над Ирпенем был сбит российский самолет Су-30. Вражеский самолет был сбит украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал с отличием", - написал он.

Напомним, ранее за 28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей.

При этом в ночь на 2 марта украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрпеньВойна России против Украины