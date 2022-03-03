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Українські ППО збили російський літак над Ірпенем

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 3 березня, над Ірпенем був збитий російський літак Су-30. Ворожий літак був збитий українськими засобами протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.

"Тільки що ми збили російський літак СУ - 30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював з відзнакою", - написав він.

Нагадаємо, раніше за 28 Лютого Збройні сили збили під час нальотів на Україну 5 російських винищувачів.

При цьому в ніч на 2 березня українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області.

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ИрпеньВійна Росії проти України