Украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области

Ночью украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области. При этом украинская сторона потеряла один МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что ночью в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

"В результате воздушного боя оба самолета оккупантов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пехота захватила колонну российской техники. Российские военные уже не ждут удара и дезертируют, оставляя в распоряжении ВСУ вооружение и технику.