UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области

Автор: Илона Свиридова

Ночью украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области. При этом украинская сторона потеряла один МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что ночью в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

"В результате воздушного боя оба самолета оккупантов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пехота захватила колонну российской техники. Российские военные уже не ждут удара и дезертируют, оставляя в распоряжении ВСУ вооружение и технику.

Напомним, ранее за 28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна России против Украины