Українські ППО збили два російські винищувачі в Київській області

Повідомляється, що вночі на Київщині зав'язалася запекла повітряна битва між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С.

"В результаті повітряного бою обидва літаки окупантів були знищені! Разом з ракетами класу "повітря-повітря" з МіГ-29 по окупантах відпрацювали і керовані зенітні ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що піхота захопила колону російської техніки. Російські військові вже не чекають на удар і дезертують, залишаючи в розпорядженні ЗСУ озброєння та техніку.