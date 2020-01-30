Украинские прыгуньи в высоту разыграли победу на турнире в Германии

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе. Об этом информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду. В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).

Уже в статусе победительницы Магучих попытала свои силы на высоте 2,02 метра, которые, при условии успеха, стали бы новым рекордом Украины в помещении и мировым рекордом U-20 в помещении. Однако на этот раз планка не устояла.

Напомним, менее двух недель назад Магучих установила новый рекорд мира U-20 в помещениях, обновив свое же достижение.

В прошлом году она стала вице-чемпионкой мира и чемпионкой Европы среди юниоров. Покорив высоту 2,04 метра, украинка побила мировой рекорд среди спортсменов младше 20 лет.

Также сваи магучие была признана лучшей молодой легкоатлеткой планеты по итогам 2019 года.