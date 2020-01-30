ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские прыгуньи в высоту разыграли победу на турнире в Германии

Новости » Спорт     30.01.2020 - 11:55
Украинские прыгуньи в высоту разыграли победу на турнире в Германии

Замкнула тройку призеров польская спортсменка

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко разыграли между собой победу на международном легкоатлетическом турнире Springer-Meeting в немецком Котбусе. Об этом информирует пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Две украинки, являющиеся лидерами мирового сезона, были фаворитками в секторе для прыжков в высоту. Поэтому именно между ними и развернулась борьба за золотую награду. В итоге Ярослава покорила 1,98 м и победила, а Юлия с результатом 1,96 метров стала второй. Третью строчку заняла полька Камила Личвинко (1,94 м).

Уже в статусе победительницы Магучих попытала свои силы на высоте 2,02 метра, которые, при условии успеха, стали бы новым рекордом Украины в помещении и мировым рекордом U-20 в помещении. Однако на этот раз планка не устояла.

Напомним, менее двух недель назад Магучих установила новый рекорд мира U-20 в помещениях, обновив свое же достижение.

В прошлом году она стала вице-чемпионкой мира и чемпионкой Европы среди юниоров. Покорив высоту 2,04 метра, украинка побила мировой рекорд среди спортсменов младше 20 лет.

Также сваи магучие была признана лучшей молодой легкоатлеткой планеты по итогам 2019 года.

Украинские гимнасты завоевали три золота и серебро на этапе Кубка мира Бех-Романчук впервые признана лучшей спортсменкой месяца в Украине
Новости Украины наградалегкая атлетикасоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь