Українські стрибунки у висоту розіграли перемогу на турнірі у Німеччині

Замкнула трійку призерів польська спортсменка

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх і Юлія Левченко розіграли між собою перемогу на міжнародному легкоатлетичному турнірі Springer-Meeting в німецькому Котбусі. Про це інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Дві українки, які є лідерками світового сезону, були фаворитками в секторі для стрибків у висоту. Тому саме між ними і розгорнулася боротьба за золоту нагороду. В результаті Ярослава підкорила 1,98 м і перемогла, а Юлія з результатом 1,96 метрів стала другою. Третю сходинку посіла полька Каміла Лічвінко (1,94 м).

Уже в статусі переможниці Магучіх спробувала свої сили на висоті 2,02 метра, які, за умови успіху, стали б новим рекордом України в приміщенні і світовим рекордом U-20 в приміщенні. Однак на цей раз планка не встояла.

Нагадаємо, менш як два тижні тому Магучіх встановила новий рекорд світу U-20 в приміщеннях, оновивши свій же досягнення.

Минулого року вона стала віцечемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів. Підкоривши висоту 2,04 метра, українка побила світовий рекорд серед спортсменів, молодших 20 років.

Також Магучіх була визнана найкращою молодою легкоатлеткою планети за підсумками 2019 року.