Украинские промышленники обеспокоены возможными последствиями ЗСТ с Китаем

Фото: Всеукраинский съезд легкой промышленности (из открытых источников)

В Киеве состоялся съезд легкой промышленности

Перспектива соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, анонсированного Минэкономразвития, может окончательно "поставить крест" на легкой промышленности Украины, которая обеспечивает стране 5% бюджетных поступлений и 2,6% экспортного потенциала. Об этом заявили участники Всеукраинского съезда легкой промышленности "Национальный производитель - основа экономики государства" в Киевской городской государственной администрации, сообщает РБК-Украина.

Участники форума выразили беспокойство по поводу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, а перспектива соглашения о ЗСТ с Китаем, анонсированного Минэкономразвития, по их мнению, может окончательно "поставить крест" на отрасли. Эксперты отметили, что КНР и Турция доминируют на мировых отраслевых рынках. Кроме этого, остро стоят вопросы о смене налоговой политики государства, борьбы с контрабандой, "сэкондом" и многие другие.

По словам председателя правления Ассоциации "Укрлегпром" Татьяны Изовит, сегодня китайские, турецкие, товары неизвестного происхождения и сомнительного качества массово продаются повсюду без учета и контроля.

"Ассоциацией было проведено исследование международной статистики относительно количества импорта готовой продукции в Украину из Китая, Турции, Польши. Только из этих стран в 2017 году на украинский рынок попало на 596 млн долларов больше неучтенного импорта трикотажных полотен, одежды, домашнего текстиля и обуви. А это потери не менее 5,3 млрд грн бюджетных поступлений в виде уплаты пошлины и НДС", - сказала Изовит.

Украина в прошлом году заняла 3-е место в мире по объемам импорта "секонд-хенда", впереди только Пакистан и Малайзия. Также Изовит сообщила, что отрасль легкой промышленности официально обеспечивает работой около 83 тысяч человек, более 75% - женщины. Украинский легпром производит продукцию высокого качества на 25 млрд грн, почти 45% из которой экспортируется - преимущественно в Европу.

Руководитель ЗАО ПКФ "Леся" Николай Сыченко предложил обратиться к руководству государства с требованием пересмотреть ввозные пошлины на сырье.

"Почему польские компании закупают сырье в Индии и Пакистане, завозят его в Украину, изготавливают здесь одежду, а затем отправляют в Германию, Италию, Испанию? Потому что они не платят пошлину. Высокие пошлины на сырье для украинских производителей повышают себестоимость нашей продукции, что делает предприятия неконкурентоспособными в формате Full Business", - заявил он.

Также он требует решения проблемы утилизации отходов легкой промышленности: "На производстве мы используем около 40 тонн ткани в месяц, из них 12% - это отходы".

Как заявил один из руководителей харьковской фирмы VLADI Роман Риц, если Госпотребслужба не разблокирует импорт шерсти, то в Украине будет прекращено производство пледов, одеял, в т.ч. для нужд ВСУ.

Президент компании "Текстиль-контакт" Александр Соколовский, выступая по поводу защиты прав бизнеса, отметил, что государство и общество сегодня слышат только тех, кто как "евробляхеры" отстаивает свои права.

"У нас другие методы, но я рекомендую всем, при наличии проблем, выносить их в публичную среду. В ходе работы ассоциации "Укрлегпром" удалось ввести рассрочку по уплате НДС на импорт оборудования для производителей, удалось решить вопрос об уплате паевого взноса. Однако этого недостаточно для широкомасштабной модернизации отрасли. Необходимо решать вопрос с налоговой реформой, заменив налог на прибыль налогом на выведенный капитал. При этом бизнес должен не только требовать, но и поддерживать государство. Я считаю, что мы должны поддержать введение кассовых аппаратов, поскольку их отсутствие создает огромную черную дыру и возможность торговать контрабандой. Так же мы должны поддержать борьбу с "черными" цехами, где зарплаты платятся в конвертах, где не ведется никакой бухгалтерии и появляется возможность демпинговать по цене. Подобное нахождение в тени 35-40% экономики Украины дает нам позорный и самый низкий ВВП в Европе на душу населения", - отметил он.

"На сегодняшний день легкая промышленность - одна из базовых стратегических отраслей развития экономики, которая имеет колоссальный потенциал. Правительство работает над дерегуляцией законодательства и созданием привлекательных условий для бизнеса", - заявил на съезде замминистра экономразвития и торговли Николай Титарчук.

Отменены более 500 законодательных актов. Чиновник подтвердил готовность правительства прислушиваться к инициативам бизнеса и отметил, что одним из актуальных вопросов для правительства является создание рабочих мест. "И ваша отрасль может быстро решить этот вопрос", - резюмировал заместитель министра.

В рамках съезда состоялась презентация самой большой в Украине мягкой игрушки (12-ти метровая сороконожка от ТМ "Тигрес", г.Луцк) и самой большой форменной фуражки (120 размера от ТМ "Олтекс", Киев), которые в дальнейшем будут заявлены в Книгу рекордов Украины. Спектр применения отраслевых промышленных инноваций для нужд секторов экономики был представлен экспозицией разнообразной продукции и показом коллекции профессиональной, форменной, корпоративной одежды от украинских производителей.