Українські промисловці занепокоєні можливими наслідками ЗВТ з Китаєм

Фото: Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості (з відкритих джерел)

У Києві відбувся з'їзд легкої промисловості

Перспектива угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Китаєм, анонсованої Мінекономрозвитку, може остаточно "поставити хрест" на легкій промисловості України, яка забезпечує країні 5% бюджетних надходжень і 2,6% експортного потенціалу. Про це заявили учасники Всеукраїнського з'їзду легкої промисловості "Національний виробник - основа економіки держави" в Київській міській державній адміністрації, повідомляє РБК-Україна.

Учасники форуму висловили занепокоєння з приводу угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, а перспектива угоди про ЗВТ з Китаєм, анонсованої Мінекономрозвитку, на їх думку, може остаточно "поставити хрест" на галузі. Експерти відзначили, що КНР і Туреччина домінують на світових галузевих ринках. Крім цього, гостро стоять питання про зміну податкової політики держави, боротьби з контрабандою, "секондом" і багато інші.

За словами голови правління Асоціації "Укрлегпром" Тетяни Ізовіт, сьогодні китайські, турецькі, товари невідомого походження і сумнівної якості масово продаються всюди без урахування і контролю.

"Асоціацією було проведено дослідження міжнародної статистики щодо кількості імпорту готової продукції в Україну з Китаю, Туреччини, Польщі. Тільки з цих країн в 2017 році на український ринок потрапило на 596 млн доларів більше неврахованого імпорту трикотажних полотен, одягу, домашнього текстилю та взуття. А це втрати не менше 5,3 млрд грн бюджетних надходжень у вигляді сплати мита і ПДВ", - сказала Ізовіт.

Україна в минулому році посіла 3-е місце в світі за обсягами імпорту "секонд-хенду", попереду тільки Пакистан і Малайзія. Також Ізовіт повідомила, що галузь легкої промисловості офіційно забезпечує роботою близько 83 тисяч осіб, понад 75% - жінки. Український легпром виробляє продукцію високої якості на 25 млрд грн, майже 45% якої експортується переважно до Європи.

Керівник ЗАТ ВКФ "Леся" Микола Сиченко запропонував звернутися до керівництва держави з вимогою переглянути ввізні мита на сировину.

"Чому польські компанії закуповують сировину в Індії та Пакистані, завозять її в Україну, тут виготовляють одяг, а потім відправляють в Німеччину, Італію, Іспанію? Тому що вони не платять мито. Високі мита на сировину для українських виробників підвищують собівартість нашої продукції, що робить підприємства неконкурентоспроможними у форматі Full Business", - заявив він.

Також він вимагає вирішення проблеми утилізації відходів легкої промисловості: "На виробництві ми використовуємо близько 40 тонн тканини в місяць, з них 12% - це відходи".

Як заявив один з керівників харківської фірми VLADI Роман Ріц, якщо Держспоживслужба не розблокує імпорт вовни, то в Україні буде припинено виробництво пледів, ковдр, в т. ч. для потреб ЗСУ.

Президент компанії "Текстиль-контакт" Олександр Соколовський, виступаючи з приводу захисту прав бізнесу, зазначив, що держава і суспільство сьогодні чують тільки тих, хто як "євробляхери" відстоює свої права.

"У нас інші методи, але я рекомендую всім, при наявності проблем, виносити їх у публічну середу. В ході роботи асоціації "Укрлегпром" вдалося ввести розстрочку по сплаті ПДВ на імпорт обладнання для виробників, вдалося вирішити питання про сплату пайового внеску. Однак цього недостатньо для широкомасштабної модернізації галузі. Необхідно вирішувати питання з податковою реформою, замінивши податок на прибуток податком на виведений капітал. При цьому бізнес повинен не тільки вимагати, але і підтримувати державу. Я вважаю, що ми повинні підтримати введення касових апаратів, оскільки їх відсутність створює величезну чорну діру і можливість торгувати контрабандою. Так само ми повинні підтримати боротьбу з "чорними" цехами, де зарплати платяться в конвертах, де не ведеться ніякої бухгалтерії і з'являється можливість демпінгувати за ціною. Подібне перебування в тіні 35-40% економіки України дає нам ганебний і найнижчий ВВП у Європі на душу населення", - зазначив він.

"На сьогоднішній день легка промисловість - одна з базових стратегічних галузей розвитку економіки, яка має колосальний потенціал. Уряд працює над дерегуляцією законодавства та створенням привабливих умов для бізнесу", - заявив на з'їзді заступник міністра економрозвитку і торгівлі Микола Титарчук.

Скасовано понад 500 законодавчих актів. Чиновник підтвердив готовність уряду прислухатися до ініціатив бізнесу і зазначив, що одним з актуальних питань для уряду є створення робочих місць. "І ваша галузь може швидко вирішити це питання", - резюмував заступник міністра.

У рамках з'їзду відбулася презентація найбільшої в Україні м'якої іграшки (12-ти метрова сороконіжка від ТМ "Тигрес", м. Луцьк) і найбільшою форменого кашкета (120 розміру від ТМ "Олтекс", Київ), які в подальшому будуть заявлені в Книгу рекордів України. Спектр застосування галузевих промислових інновацій для потреб секторів економіки був представлений експозицією різноманітної продукції і показом колекції професійної, форменого, корпоративного одягу від українських виробників.