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Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть

Новости » Финансовый кризис 2020     16.04.2020 - 16:35
Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть
Фото: завод (РБК-Украина)

Крупные и средние предприятия получили более 400 млрд грн прибыли

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий Украины за 2019 год составил 422,2 млрд грн прибыли, что на 26% больше чем в 2018 году (335,1 млрд грн). Об этом свидетельствуют предварительные данные Государственной службы Украины.

По данным статистического ведомства, годовая прибыль составила 596,3 млрд.грн, что на 10,3% больше по сравнению с 2018 годом, допущено убытков на сумму 174,1 млрд грн, что на 15,3% меньше.

Доля убыточных предприятий, как и в 2018 году, составляла 21,7%.

Украинские предприятия увеличили годовую прибыль на четверть

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине по 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.

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