На украинские предприятия через Россию три года возили продукцию из "ЛНР"

Правоохранители разоблачили и блокировали масштабные поставки на украинские промышленные предприятии продукции с оккупированных территорий Луганской области. Продукция ввозилась транзитом через территорию России.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Установлено, что фигуранты дела в течение 2017-2020 годов поставили на украинские металлургические и машиностроительные предприятия продукцию на сумму более 300 млн гривен. На территории России фигуранты подменяли и фальсифицировали налоговые документы, чтобы отправить в Украину уже якобы российскую продукцию.

Выручку фигуранты переводили в наличные через фиктивные фирмы, в то же время часть этих денег переправляли на оккупированные территории для финансирования так называемой "ЛНР" и незаконных вооруженных формирований.

Оперативники задержали на таможне грузовик с товаром, после чего провели несколько одновременных обысков в трех областях и Киеве по адресам предприятий, которые участвовали в схеме. В ходе обысков обнаружили 2,5 млн гривен, контрафактную продукцию на 10 млн гривен и документы, которые подтверждают незаконную деятельность.

Сейчас СБУ проводит расследование по факту финансирования террористов "ЛНР". Правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности организаторов и участников схемы.

Фото: обыски у фигурантов дела (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно правоохранители возбудили дело из-за нелегальных перевозок украинских моряков в оккупированный Крым. Моряков возили представители одной из международных групп морских компаний.