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Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба

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Киев, Вторник 10 августа 2021 09:47
Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах. В греческой и турецкой прессе - много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", - написал Кулеба.

По его словам, это - Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке.

Напомним, Турция взяла под контроль почти все лесные пожары. Пострадали 864 человека.

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Дмитрий Кулеба Пожар Турция Греция Украина
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