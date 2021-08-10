Українські пожежники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції, - Кулеба

Українські пожежники та пілоти, які борються з лісовими пожежами в Туреччині та Греції, роблять Україні суперпозитивну репутацію в цих країнах. В грецькій і турецькій пресі - багато захоплених і подячних згадок України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Голова МЗС зазначив, що нещодавно затверджена стратегія зовнішньої політики визначає просування позитивного іміджу України одним з пріоритетів.

"Звичайно, ми прийняли політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі. Але не можна не визнати, що зараз українські пілоти і пожежники героїчно роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції", - написав Кулеба.

За його словами, це - Україна, яка допомагає друзям, а не тільки просить про підтримку.