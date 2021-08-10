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Українські пожежники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції, - Кулеба

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 09:47
Українські пожежники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції, - Кулеба Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські пожежники та пілоти, які борються з лісовими пожежами в Туреччині та Греції, роблять Україні суперпозитивну репутацію в цих країнах. В грецькій і турецькій пресі - багато захоплених і подячних згадок України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Голова МЗС зазначив, що нещодавно затверджена стратегія зовнішньої політики визначає просування позитивного іміджу України одним з пріоритетів.

"Звичайно, ми прийняли політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі. Але не можна не визнати, що зараз українські пілоти і пожежники героїчно роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції", - написав Кулеба.

За його словами, це - Україна, яка допомагає друзям, а не тільки просить про підтримку.

Нагадаємо, Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини.

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Дмитро Кулеба Пожежа Турция Греція Україна
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