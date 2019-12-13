Украинские потребители выбрали Строительную группу "Синергия" лучшим застройщиком 2019 году в пригороде Киева в премии Выбор года!

7 декабря 2019 в г. Киев на торжественной церемонии награждения победителей Всеукраинской премии "Выбор года - 2019» в номинации «Девелоперская компания года в пригороде Киева" победу одержала Строительная Группа "Синергия". При формировании победного балла учитывалісь результаты закритого опроса представителей профессионального сообщества, а также международного жюри, но наибольший вес в итоговой оценке (40%) имел голос потребителей.

"Выбор года" - это одна из самых авторитетных международных премий в нашей стране, целью которой является определение и популяризация продуктов и услуг №1 в Украине. В основе выбора победителей используется уникальная методика всесторонней оценки деятельности компании на рынке в течение года, разработанной американской компанией "Festivals International". Уровень доверия к данной премии один из самых высоких в Украине и, согласно исследованиям компании Kantar TNS - в 2018 году составил более 43%, что говорит об объективности оценивания номинантов. Национальное маркетинговое исследование потребительских предпочтений проводит международная маркетинговая компания Ipsos. Это говорит о том, что партнерами фестиваля-конкурса является только компании с безупречной репутацией.

Достижения Строительной Группы "Синергия" в 2019 году были высоко оценены как авторитетным независимым жюри, так и потребителями. В частности, эксперты рынка недвижимости Украины отметили высокие темпы развития компании в реализации проектов жилой недвижимости и формировании дополнительных сервисов для инвесторов и жителей уже заселенных жилых комплексов от застройщика. В 2019 году "Строительная Группа" Синергия "стала лидером Киевской области по количеству введенного в эксплуатацию жилья, а это более 65 тыс. кв. метров жилья, то есть 1073 квартиры в 7-ми домах в жилых комплексах комфорт-класса - Green Side и City Park. А также, компания продемонстрировала высокие темпы строительства ЖК "Синергия 3+". В то же время, потребители отметили, что реализация в Синергии сервисных программ сопровождения инвесторов и обслуживание жителей уже заселенных жилых комплексов, стало основой для развития собственной экосистемы компании, которая создает высокий уровень комфорта для клиентов застройщика и отличает его от других игроков рынка недвижимости в пригородах.

Генеральный директор Строительной Группа "Синергия" Игорь Оверко, комментируя победу в премии «Выбор года - 2019", еще раз подтвердил тот факт, что Строительная Группа "Синергия" является надежным застройщиком, стабильной и клиентоориентированной компанией с высоким уровнем доверия потребителей:

"От имени команды Строительной Группы" Синергия " я хочу поблагодарить потребителей за проявленный высокий уровень доверия к бренду “Синергия”, а также, высказать благодарность экспертам и клиентам нашей компании за поддержку. Доверие клиентов - самый ценный актив в нашем строительном бизнесе. Мы искренне благодарны за доверие к бренду “Синергия”.

Кроме того, также хочу отметить, что за всеукраинским признанием Строительной Группы "Синергия" как лучшего девелопера в пригороде столицы стоит успешная работа целой команды профессионалов нашей компании, которая на протяжении более 9-ти лет создает качественное и комфортное жилье для тысяч семей, выбравших новостройки от Синергии в курортном городке Ирпень. Поэтому для нас победа в премии "Выбор года" значит больше, чем признание успехов в девелопменте, это проявление высокого уровня доверия от строгого жюри - украинского потребителя"