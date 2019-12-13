Українські споживачі обрали Будівельну групу “Синергія” кращим забудовником 2019 року в передмісті Києва в премії Вибір року!

7 грудня 2019 року в м. Київ на урочистій церемонії нагородження переможців Всеукраїнської премії “Вибір року - 2019” в номінації “Девелоперська компанія року в передмісті Києва” перемогу здобула Будівельна Група “Синергія”. При формуванні переможного балу враховувалось опитування представників професійної спільноти, а також високого журі. Та найбільшу вагу у підсумковій оцінці (40%) мав голос споживачів.

“Вибір року” — це одна із найбільш авторитетних міжнародних премій в Україні, метою якої є визначення та популяризація продуктів та послуг №1 в Україні. В основі вибору переможців використовується унікальна методика всесторонньої оцінки діяльності компанії на ринку протягом року, яку розробила американська компанія “Festivals International”. Рівень довіри до даної премії один із найвищих в Україні та, відповідно до досліджень компанії Kantar TNS — у 2018 році склала понад 43%, що говорить про об’єктивність оцінювання номінантів. Національне маркетингове дослідження споживчих уподобань проводить міжнародна маркетингова компанія Ipsos. Адже партнерами фестивалю-конкурсу є лише компанії з бездоганною репутацією.

Досягнення Будівельної Групи “Синергія” у 2019 році були високо оцінені як авторитетним незалежним журі, так і споживачами. Зокрема, експерти ринку нерухомості України відзначили високі темпи розвитку компанії в реалізації проєктів житлової нерухомості та формуванні додаткових сервісів для інвесторів й жителів вже заселених житлових комплексів від забудовника. У 2019 році “Будівельна Група “Синергія” стала лідером Київської області за кількістю введеного в експлуатацію житла, а це понад 65 тис. кв. метрів житла, тобто 1073 квартири в 7-ми будинках в житлових комплексах комфорт-класу — Green Side та City Park. А також продемонструвала високі темпи будівництва ЖК “Синергія 3+”. Водночас, споживачі відзначили, що реалізація в Синергії сервісних програм супроводу інвесторів та обслуговування жителів уже заселених житлових комплексів, стало основою для розвитку власної екосистеми компанії, яка створює високий рівень комфорту для клієнтів забудовника та вирізняє його поміж інших гравців ринку нерухомості передмість.

Генеральний директор Будівельної Група “Синергія” Ігор Оверко, коментуючи перемогу у премії “Вибір року - 2019” як найкращого забудовника передмістя столиці, ще раз підтвердив той факт, що Будівельна Група “Синергія” є надійним забудовником, стабільною та клієнтоорієнтованою компанією з високим рівнем довіри споживачів:

“Від імені команди Будівельної Групи “Синергія”, я хочу подякувати за вподобання бренду Синергія споживачами, експертам та клієнтам нашої компанії. Довіра клієнтів — найцінніший актив у нашому будівельному бізнесі. І ми щиро вдячні за довіру до бренду Синергія.

Крім того, також хочу відзначити, що за всеукраїнським визнанням Будівельної Групи “Синергія” як найкращого девелопера в передмісті столиці стоїть успішна робота цілої команди професіоналів нашої компанії, яка протягом більш ніж 9-ти років створює якісне та комфортне житло для тисяч сімей, що обрали новобудови від Синергії в курортному містечку Ірпінь. Тому для нас перемога у премії “Вибір року” означає більше, ніж визнання успіхів у девелопменті, це прояв високого рівня довіри від найсуворішого журі — українського споживача”.