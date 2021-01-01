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Украинские полярники из Антарктиды поздравили с Новым годом

Автор: Даша Харченко

Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравил украинцев с Новым 2021 годом. В частности, пожелали "снега, как в Антарктиде".

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Поздравления опубликовали на сайте научного центра.

Они пожелали здоровья, успехов и "снега, как в Антарктиде".

"Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом", - говорится в поздравлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми. В своем новогоднем обращении Зеленский призвал к взаимоуважению ради будущего Украины.

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