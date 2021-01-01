Украинские полярники из Антарктиды поздравили с Новым годом

Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравил украинцев с Новым 2021 годом. В частности, пожелали "снега, как в Антарктиде".
Поздравления опубликовали на сайте научного центра.
Они пожелали здоровья, успехов и "снега, как в Антарктиде".
"Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом", - говорится в поздравлении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми. В своем новогоднем обращении Зеленский призвал к взаимоуважению ради будущего Украины.