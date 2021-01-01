Українські полярники з Антарктиди привітали з Новим роком

Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції "Академік Вернадський" привітав українців з Новим 2021 роком. Зокрема, побажали "снігу, як в Антарктиді".

Привітання оприлюднили на сайті наукового центру.

Вони побажали здоров'я, успіхів і "снігу, як в Антарктиді".

"Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції "Академік Вернадський" щиро вітають вас з Новим, 2021 роком",- йдеться в привітанні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2021 роком. Він побажав жителям України бути здоровими та щасливими. У своєму новорічному зверненні Зеленський закликав до взаємоповаги заради майбутнього України.