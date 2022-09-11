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Украинские пограничники показали распаковку набора гумпомощи для оккупантов

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Купянск, Воскресенье 11 сентября 2022 17:45
Украинские пограничники показали распаковку набора гумпомощи для оккупантов Иллюстративное фото: украинские пограничники показали распаковку набора гумпомощи для оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ВСУ показали распаковку набора с гуманитарной помощью, которую передавали российским солдатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Ведомство обнародовало видео с распаковкой набора продуктов и средств гигиены для военного РФ, которое сняли украинские пограничники в освобожденной части Харьковской области.

Бойцы ВСУ показали, что оккупантам на фронт передавали преимущественно товары российского производства. В набор гумпомощи вошли: туалетная бумага, влажные салфетки, жидкое мыло, мука, крупы, макароны, чай и другие товары.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, стало известно, что Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

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