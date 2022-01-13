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Украинские пограничники будут участвовать в морских, сухопутных и авиационных учениях "Си Бриз-2022"

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Украина, Четверг 13 января 2022 12:11
Украинские пограничники будут участвовать в морских, сухопутных и авиационных учениях "Си Бриз-2022" Фото: украинские пограничники (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Ольга Белей

Украинские пограничники примут участие в учениях Sea Breeze-2022. Они будут тренироваться действовать и взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров Альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Бойцы одной из пограничных комендатур быстрого реагирования Южного регионального управления и мобильного подразделения "Дозор" будут задействованы в противодесантных и антисаботажных мероприятиях во время учений", - говорится в сообщении ведомства.

Морская охрана в текущем году будет представлена 9 единицами корабельно-катерного состава и отделами специальных действий всех отрядов Морской охраны Госпогранслужбы. Ее корабли и катера в составе интернациональных и межведомственных тактических групп будут контрировать гражданское судоходство, вести артиллерийские стрельбы, отрабатывать действия в нападении и обороне. Участники также будут участвовать в учебных тренировочных операциях по спасению людей, поиску судна-нарушителя, противодействию незаконной миграции и другим составляющим.

К тренировкам на речном участке (в этом году не Дунай, а Днепр) планируется привлечь силы Измаильского отряда Морской охраны. Спецназовцы Морской охраны традиционно будут участвовать в водолазном и противодиверсионном компонентах, где будут отрабатывать весь спектр подготовки, от высадки с вертолета до обнаружения опасных подводных объектов, их поднятия и обезвреживания.

К участию в учениях 2022 года приглашения получили более 60 стран и международных организаций.

Напомним, на сайте Верховной рады обнародован законопроект об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Всего планируется девять учений.

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