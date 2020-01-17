Украинские ПХГ могут заинтересовать четыре страны, - Макогон

Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) могут заинтересовать четыре страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, Украина обладает значительными инфраструктурными возможностями, которые на сегодня не полностью используются. В частности, украинские ПХГ являются крупнейшими в Европе, но используются менее чем на 50%.

"Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", - отметил Макогон.

Напомним, перед отопительным сезоном Украина закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа. В частности, на октябрь объемы газа в ПХГ достигли 21,6 млрд кубометров. Это на 4,5 млрд кубометров превышает прошлогодний показатель на ту же дату.

Отметим, Украина резко увеличила объемы закачки газа на зиму из-за опасений, что не удастся заключить новый контракт на транзит российского газа. В итоге перед новым годом новый договор был подписан, на сегодня действует контракт о транзите на пять лет.