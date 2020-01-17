Українські ПСГ можуть зацікавити чотири країни, - Макогон

Українські підземні газові сховища (ПСГ) можуть зацікавити чотири країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави компанії "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, Україна володіє значними інфраструктурними можливостями, які на сьогодні не повністю використовуються. Зокрема, українські ПСГ є найбільшими в Європі, але використовуються менш ніж на 50%.

"Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги по зберіганню газу, зокрема для Польщі, яка заявила про плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і в Молдові, Румунії та Угорщини", - зазначив Макогон.

Нагадаємо, перед опалювальним сезоном Україна закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Зокрема, на жовтень обсяги газу в ПСГ досягли 21,6 млрд кубометрів. Це на 4,5 млрд кубометрів перевищує торішній показник на ту ж дату.

Відзначимо, Україна різко збільшила обсяги закачування газу на зиму через побоювання, що не вдасться укласти новий контракт на транзит російського газу. У підсумку перед новим роком новий договір був підписаний, на сьогодні діє контракт про транзит на п'ять років.