Украинские пенсионные фонды начали покупать акции Apple, Microsoft и Tesla

Украинские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали вкладывать сбережения граждан в ценные бумаги иностранных компаний, которые допущены к обороту на территории Украины. Объемы пока незначительны.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Как отмечается в сообщении, в портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира Apple, Microsoft, Tesla и одних из самых известных индексных фондов Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.
Сейчас в комиссии видят небольшие объемы покупки акций иностранных компаний на рынке в Украине, но надеются на интерес к ним.
Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине акции нескольких иностранных компаний. В частности, к обращению допущены акции шести американских технологических гигантов: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. и Advanced Micro Devices Inc.
Отметим, в Украине разрешено покупать и продавать акции иностранных компаний с 2018 года, когда Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины.