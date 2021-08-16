Украинские нефтеперерабатывающие заводы выступили против разведения бензина спиртом

Украинские нефтеперерабатывающие заводы заявляют о недопустимости добавления в бензин А-92 топливного биоэтанола. Это ведет к ухудшению качества топлива и указывает на кустарное производство нефтепродуктов.

Об этом заявили на НПЗ "Укртатнафта" и Шебелинском ГПЗ, комментируя программу сети БРСМ-Нафта по добавлению топливного биоэтанола в заводские бензины А-92.

"Нет никакой необходимости добавлять биоэтанол или другие спиртосодержащие компоненты в товарные бензины заводского производства. Такие манипуляции однозначно приводят к изменению физико-химического состава топлива и ухудшению его качеств по отдельным показателям", - заявил главный технолог Кременчугского НПЗ Юрий Голич.

По его словам, обычно применением таких добавок пытаются «замаскировать» использование низкооктановых углеводородных соединений неизвестного происхождения при кустарном приготовлении топлива.

"Автомобильные бензины производства Шебелинского завода полностью удовлетворяют требованиям действующих стандартов и в улучшении путем добавления компонентов (особенно, которые содержат кислородосодержащие соединения) не нуждаются. Добавление каких-либо других компонентов за пределами завода может привести к ухудшению качественных характеристик и несоответствия топлива действующим государственным стандартам Украины", - сообщили в госкомпании "Укргаздобыча", управляющей Шебелинским ГПЗ.

Там добавили, что показатели массовой доли кислорода для бензинов Е0, Е5, Е7 и объемная для кислородосодержащих соединений (С5 и выше) для бензинов Е5 находится на предельной границе и добавление других кислородосодержащих добавок приведет у превышению допустимых норм.

"Шебелинский ГПЗ не несет ответственности за ухудшение качества бензинов при добавлении в товарные автомобильные бензины нашего производства других компонентов за пределами завода", - говорится в комментарии предприятия.