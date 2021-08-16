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Українські нафтопереробні заводи виступили проти розведення бензину спиртом

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 12:49
Українські нафтопереробні заводи виступили проти розведення бензину спиртом Фото: Українські нафтопереробні заводи висловилися проти розведення бензину спиртом (a95.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські нафтопереробні заводи заявляють про неприпустимість додавання в бензин А-92 паливного біоетанолу. Це веде до погіршення якості палива і вказує на кустарне виробництво нафтопродуктів.

Про це заявили на НПЗ "Укртатнафта" і Шебелинському ГПЗ, коментуючи програму мережі БРСМ-Нафта по додаванню паливного біоетанолу в заводські бензини А-92.

"Немає ніякої необхідності додавати біоетанол або інші спиртовмісні компоненти в товарні бензини заводського виробництва. Такі маніпуляції однозначно призводять до зміни фізико-хімічного складу палива і погіршення його якостей за окремими показниками", - заявив головний технолог Кременчуцького НПЗ Юрій Голич.

За його словами, зазвичай застосуванням таких добавок намагаються "замаскувати" використання низькооктанових вуглеводневих сполук невідомого походження при кустарному приготуванні палива.

"Автомобільні бензини виробництва Шебелинського заводу повністю задовольняють вимогам діючих стандартів і поліпшення шляхом додавання компонентів (особливо, які містять кисень з'єднання) не потребують. Додавання будь-яких інших компонентів за межами заводу може привести до погіршення якісних характеристик та невідповідності палива з діючими державними стандартами України", - повідомили в держкомпанії "Укргазвидобування", що управляє Шебелинським ГПЗ.

Там додали, що показники масової частки кисню для бензинів Е0, Е5, Е7 і об'ємна для кисневмісних сполук (С5 і вище) для бензинів Е5 знаходиться на граничній межі і додавання інших кисневмісних добавок призведе у перевищення допустимих норм.

"Шебелинський ГПЗ не несе відповідальності за погіршення якості бензинів при додаванні в товарні автомобільні бензини нашого виробництва інших компонентів за межами заводу", - йдеться в коментарі підприємства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "БРСМ-Нафта" припинила реалізацію бензинів заводської якості і перейшла на продаж бензинів, що виробляються на міні-НПЗ в Гадячі і нафтобазі в селі Переяславське.

Зокрема вона почала реалізацію бензину Plus А-92 Евро5-Е5, одержуваного шляхом додавання в бензин А-92 паливного етанолу в кількості 1%.

У додатку до сертифікату на Plus А-92 Евро5-Е5 вказується, що дана процедура змішування є поліпшенням якості, при цьому вона може застосовуватися до нафтопродуктів всіх постачальників бензину А-92 в Україні - Мозирського і Новополоцького НПЗ (обидва Білорусь), Кременчуцького НПЗ і Шебелинського ГПЗ.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що єдиним сенсом подібних проектів можуть бути податкові зловживання.

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