Эксперт объяснил, чем опасна практика добавления в заводские бензины спирта

Практика добавления в заводские бензины А-92 спирта является бессмысленной и опасной. Любые манипуляции с добавлением каких-либо компонентов несут риски утраты оригинального качества нефтепродуктов.

Об этом заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, комментируя отказ сети АЗС "БРСМ-Нафта" от реализации бензинов заводского качества.

"Нигде в стандартизированное топливо добровольно не добавляют новые компоненты, особенно такие агрессивные как спирты. В этом нет ни технологического, ни экономического смысла. Исключение составляют моющие присадки, которые давно используются ведущими сетями АЗС и которые не приводят к изменению физико-химических свойств моторных топлив", - заявил Куюн.

По его мнению, единственным смыслом подобных проектов могут быть налоговые злоупотребления, поскольку процесс производства топлива на нефтебазе или мини-НПЗ никто не контролирует.

"Мы видим, что БРСМ закупает и производит большие объемы безакцизных компонентов - фракции с мини-НПЗ, спирты, октаноповышающие растворители. Дальнейшее превращение этой номенклатуры в подакцизные товарные нефтепродукты без уплаты акциза - основная задача таких производств", - заявил эксперт.

Отметим, что по данным enkorr, недавно сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" прекратила реализацию бензинов заводского качества и перешла на продажи бензинов, производимых на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазе в селе Переяславское, о чем свидетельствуют сертификаты качества, размещенные на сайте сети.

Согласно данным сертификата на бензин Plus А-92 Евро5-Е5, который реализуется "БРСМ", он производится ООО "Стандарт Ойл-2000" (г. Гадяч Полтавской обл.) на нефтебазе в селе Переяславское (Киевская обл.) путем добавления в бензин Мозырского НПЗ топливного этанола в объеме 1%.

В приложении к сертификату также указывается, что данная процедура смешения является улучшением качества, при этом она может применяться к нефтепродуктам всех поставщиков бензина А-92 в Украину - Мозырского и Новополоцкого НПЗ (оба Беларусь), Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ.

До мая 2021 года единственной заводской маркой бензина в сети "БРСМ" был бензин А-92 белорусского производства, о чем свидетельствовали сертификаты и паспорта качества.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть "БРСМ" - единственная в стране сеть, которая продает весь бензин А-95 и альтернативное (спиртосодержащее) топливо незаводского производства компании ООО "Стандарт Ойл-2000".

Также эта компания производит дизельное топливо путем смешения импортного продукта с низкокачественным прямогонным дизтопливом, получаемым при перегонке углеводородного сырья на мини-НПЗ в Гадяче.

Исключение составляет харьковская сеть "БРСМ", которая с июня по август снабжается высокооктановыми бензинами Shebel производства Шебелинского ГПЗ.

В январе-мае 2021 года группа компаний "БРСМ" закупила 43 тыс. т нефтяного сырья и компонентов для производства нефтепродуктов, а по итогам 2020 года - 117 тыс. т. Также с мая "БРСМ" закупает низкокачественный компонент для снижения себестоимости сжиженного газа - бутан-бутиленовую фракцию (ББФ).

Проведенные Институтом потребительских экспертиз рейды по исследованию качества бензинов и дизельного топлива показали массовые отклонения от стандартов в эконом-сетях ("БРСМ", "Мотто", SunOil) и в частности выявили содержание запрещенных токсичных веществ, таких как монометиланилин (ММА).